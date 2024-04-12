Россиян продолжат штрафовать за лайки в соцсетях В ГД не поддержали законопроект о запрете штрафов за лайки в соцсетях

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Комитет Госдумы по государственному строительству не рекомендовал принимать в первом чтении законопроект, запрещающий штрафовать людей за лайки под сообщениями в соцсетях, следует из заключения. Речь идет о постах, направленных на возбуждение ненависти и дискредитацию российской армии, поясняет РИА Новости.

Комитет по государственному строительству и законодательству не поддерживает рассматриваемый законопроект и рекомендует Государственной думе его отклонить, — говорится в документе.

Ранее жительницу Кубани оштрафовали за сохраненную 10 лет назад ЛГБТ-картинку (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) во «ВКонтакте». В суде адвокат настаивал на проведении экспертизы, однако судья признала, что наличие пропаганды очевидно, и женщину оштрафовали на миллион рублей.

Как пояснил юрист Илья Русяев, обвинительный приговор вынесен, поскольку здесь действует понятие «длящееся правонарушение». По его словам, само наличие таких публикаций подпадает под статью, однако если запрещенные материалы удалены, то пропаганды нет.

Telegram-канал Mash до этого сообщил, что Следственный комитет проверит блогера Гоар Аветисян на экстремизм. По данным канала, на нее пожаловался казахстанский правозащитник Антон Бударов, который считает, что она дискредитировала Россию и заслужила наказание.