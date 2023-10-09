Россиян призвали воздержаться от полетов из аэропортов Израиля Сенатор Джабаров призвал россиян воздержаться от полетов из аэропортов Израиля

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

Аэропорт имени Бен-Гуриона

Россиянам следует воздержаться от полетов из израильских аэропортов, заявил NEWS.ru первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. По его словам, пуск ракет по территории Израиля со стороны членов палестинского движения ХАМАС продолжается, что может представлять угрозу для пассажиров. Сенатор рекомендует россиянам оставаться в бомбоубежищах.

Стоит воздержаться от полетов, отсидеть в бомбоубежищах, местах, куда эвакуируют израильские войска мирных граждан, — заявил он.

Вместе с тем Джабаров подчеркнул, что российское посольство в Израиле продолжает контролировать ситуацию с гражданами РФ на территории страны. По его словам, сотрудники дипломатического представительства могут проконсультировать всех желающих и подсказать им правильный выход из сложившейся ситуации.

Как сообщалось ранее, одна из ракет, выпущенных из сектора Газа, упала рядом с международным аэропортом Бен-Гурион в Тель-Авиве. Очевидцы случившегося подтвердили эту информацию, сняв на смартфоны кадры с последствиями падения ракеты. На видео видно, как в черте города поднимается столб дыма. Представители пресс-службы воздушной гавани заверили, что ракетная атака не повлияла на работе аэропорта.