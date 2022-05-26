Россиян призвали не прививаться иностранными вакцинами Глава ФМБА Скворцова призвала отказаться от иностранных вакцин

Россияне должны прививаться «проверенными и безопасными» вакцинами, поэтому необходимо отказаться от использования зарубежных препаратов, считает экс-министр здравоохранения РФ и глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в ходе выступления в Совете Федерации. Она отметила, что в стране достаточно мощностей для собственных разработок, передаёт URA.RU.

Мы не должны пользоваться зарубежными вакцинами, — заявила Скворцова.

Кроме того, по словам бывшей главы Минздрава, около 80% оборудования в медицинских центрах ФМБА импортозамещено.