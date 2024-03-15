Россиян призвали не бояться блокировки поставок бытовой техники Депутат Делягин: блокировка импорта бытовой техники не повлияет на рынок

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Блокировка параллельного импорта бытовой техники в Россию со стороны западных производителей не окажет практически никакого влияния на российский рынок, заявил в беседе с Lenta.ru заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. По его словам, у данных товаров есть множество достойных конкурентов из КНР.

У производителей бытовой техники есть дикое количество китайских заменителей, которые по качеству такие же, а по критерию цена-качество, может быть, и получше, — пояснил депутат.

Он назвал запрет на параллельный импорт бытовой техники следствием очередного пакета антироссийских санкций. При этом, по мнению парламентария, товары западных производителей останутся на российском рынке, но будут стоить на 10% дороже китайских аналогов. Как считает Делягин, даже если производитель подпишет со своими дилерами мораторий на поставки в Россию, то дилер ничего поставлять в Россию не будет, однако начнет действовать по иной схеме.

Дилер будет поставлять все в Киргизию, Турцию, Азербайджан, Белоруссию, Казахстан, Чили. И уже перекупщик в третьих странах <...> будет поставлять в Россию, — обрисовал ситуацию законодатель.

Ранее сообщалось, что европейские производители бытовой техники начали блокировать поставки товаров в Россию через параллельный импорт, в том числе продажу на маркетплейсах. Речь идет о компаниях Rowenta, Braun, Tefal и Electrolux. Продавцы допустили, что электроника иностранных брендов может полностью исчезнуть из продажи в российских магазинах.