Россиян предупредили об угрозе провокационных звонков с Украины ФСБ предупредила россиян о звонках с Украины с призывами к терактам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россияне стали чаще получать провокационные звонки с призывами к совершению теракта за деньги, сообщили в ФСБ России. Отмечается, что предложения участились после трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле». Спецслужбы призвали граждан страны к бдительности.

В связи с резко возросшим после теракта в комплексе «Крокус» количеством телефонных звонков и сообщений, поступающих гражданам России, включая несовершеннолетних, с подменных номеров с территории Украины, содержащих призывы к осуществлению террористических актов на территории Российской Федерации <...>, ФСБ России призывает граждан бдительно реагировать на данные провокации, — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники предлагают устроить теракты в торговых центрах, а также на объектах транспортной и социальной инфраструктуры. Их жертвами становятся и подростки, которых они обещают вознаградить за исполнение преступления. В ФСБ попросили родителей несовершеннолетних объяснить детям, что вступать в подобные разговоры и переписки нельзя, а о всех подобных случаях сообщать правоохранителям.

Ранее сообщалось, что россиянам стали поступать звонки и сообщения от мошенников, которые выдают себя за сотрудников «Крокус Сити Холла» и просят перевести деньги на помощь пострадавшим в результате теракта. Представители «Крокуса» заявили, что не собирают средства и не выходят на связь с теми, кого затронула трагедия.