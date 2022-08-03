Россиян предупредили о возросшем риске заражения коронавирусом Роспотребнадзор: риск заражения коронавирусом вырос из-за новых вариантов «омикрона»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Роспотребнадзоре призвали соблюдать меры предосторожности в связи с приходом в Россию новых вариантов «омикрон»-штамма коронавируса. Как сообщается на сайте ведомства, в летний период риск заражения COVID-19 значительно вырос.

С приходом новых подвариантов штамма «омикрон» в Россию риски инфицирования в летний период увеличиваются. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует не забывать о простых мерах предосторожности, — говорится в сообщении.

Так, при плохом самочувствии рекомендуется избегать контакта с окружающими, даже при отрицательном результате теста на коронавирус, а при симптомах болезни обратиться за медицинской помощью. Кроме того, для профилактики распространения коронавируса рекомендуется регулярно проветривать помещения, желательно в течение 30 минут, а также мыть руки с мылом. Пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями также рекомендуется использовать маски в местах массового скопления людей.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил, что из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией в России не исключено введение рекомендательных ограничений, но они не будут строго обязательными.

По его мнению, россиянам могут посоветовать носить маски в общественных местах и транспорте, а также соблюдать социальную дистанцию. Рекомендательные ограничения станут постоянными и будут точно действовать до конца года. Жесткого карантина, скорее всего, не будет из-за низкой летальности вируса, а иммунитет населения будет возрастать, подытожил Альтштейн.