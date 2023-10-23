Россиян предупредили о риске изъятия личных вещей при въезде в Германию Посол РФ Нечаев: таможенники ФРГ могут изъять у въезжающих россиян любую вещь

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Отправляющимся в Германию россиянам следует помнить о рисках, связанных с возможным изъятием личных вещей немецкой таможней, заявил в интервью ТАСС посол РФ Сергей Нечаев. Он отметил, что российская сторона постоянно указывает властям ФРГ необоснованность и неправомерность таких действий, но пока ситуация не меняется.

По сути, любая вещь, находящаяся в частной собственности российского гражданина, въезжающего в Германию на законных основаниях, может быть конфискована сотрудниками германских таможенных органов по их усмотрению, — сказал дипломат.

Он пояснил, что немецкая сторона ссылается на положения Регламента Совета ЕС № 833/2014, который запрещает ввозить в ЕС определенные категории товаров и грузов, якобы способных приносить России значительный доход и способствовать ее действиям против Украины. В число таких товаров включены практически все предметы личного пользования.

Посол добавил, что в Берлине допускают возможность изменения ситуации только путем согласованного решения всех стран ЕС. По словам Нечаева, пока рассчитывать на это сложно.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) скорректировала пояснение по поводу ввоза автотранспорта и личных вещей граждан России в ЕС, призвав национальные органы стран сообщества оценивать каждый конкретный случай отдельно. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил не вводить в ответ зеркальные санкции, а приостановить дипломатические отношения с Евросоюзом.