Россиян предупредили о риске изнасилования на курортах Абхазии МИД РФ предупредил о рисках для туристов при посещении Абхазии

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян, намеренных отправиться на курорты Абхазии, что на свободу вышел житель республики Эдгар Абухба, отбывавший наказание за изнасилование и ограбление гражданки РФ. Дипломаты признались, что с недоумением восприняли информацию об освобождении насильника.

С крайним недоумением восприняли информацию о том, что 2 февраля абхазский гражданин Абухба, который в 2019 году совершил тягчайшее преступление в отношении российской туристки, вышел на свободу после смягчения ему приговора решением Верховного суда этой страны. <...> Очевидно, что это создает риски для безопасности большого количества иностранных гостей, ежегодно прибывающих на абхазские курорты, о чем мы вынуждены предупредить наших соотечественников, — подчеркнули в МИД РФ.

В российском дипведомстве отметили, что решение суда — резонансный случай, который свидетельствует о «весьма снисходительном отношении абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям».

Эдгар Абухба в 2019 году отвел гражданку РФ к сгоревшему комплексу правительственных зданий в Сухуме, где несколько раз ударил камнем по голове, а затем изнасиловал. Кроме того, молодой человек похитил у пострадавшей два телефона, ювелирные украшения и деньги на общую сумму 70 тысяч 100 рублей. Медики диагностировали у россиянки гематому виска, перелом височной кости и генитальные ссадины.

Злоумышленник был задержан, его приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. В момент совершения преступления Абухбе было 17 лет, однако за время разбирательства он достиг совершеннолетия.

Ранее министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут заявил, что республиканское ведомство не подпишет договор о сотрудничестве с Росгвардией. Он добавил, что Абхазия — суверенное государство, и законодательство не позволяет иностранным силовым структурам обеспечивать безопасность в республике.