Россиян предупредили об угрозе вспышек новых заболеваний Патрушев указал на угрозу вспышек заболеваний в РФ из-за биолабораторий США

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У россиян высок риск заболевания разными видами лихорадок, предупредил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности Южного федерального округа. По его словам, которые приводит ТАСС, это связано с военно-биологической деятельности США вблизи границ России.

На фоне военно-биологической деятельности США вблизи российских границ, в том числе по созданию искусственных очагов возбудителей инфекционных заболеваний, высоки риски заболеваемости населения природно-очаговыми инфекциями, включая различные виды лихорадок, — отметил Патрушев.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что правительство США свернуло часть исследовательских программ в области военной биологии из-за заявлений Министерства обороны РФ. По его словам, некоторые из этих исследований проводились на территории Украины. Кириллов подчеркнул, что в определенный момент времени на Украине работало 46 биологических лабораторий Пентагона. Это привело к ухудшению биологической обстановки на территории республики, подытожил он.

Министерство обороны России неоднократно обращало внимание мирового сообщества на работу биолабораторий США. До этого Кириллов заявлял, что данные лаборатории являются постоянными источниками биоугроз для стран, где они расположены. По его мнению, правительство США не способно контролировать их деятельность.