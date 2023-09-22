Россиян предупредили о подорожании услуг ЖКХ Минэкономики: стоимость услуг ЖКХ в 2024 году может подняться на 9,8%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость оплаты коммунальных услуг в России в 2024 году может подняться до 9,8%, следует из прогноза социально-экономического развития страны на 2024-2026 годы, который был опубликован на сайте Минэкономразвития. В ведомстве подчеркнули, что в последующие два года стоимость услуг ЖКХ будет расти медленнее.

С учетом влияния указанных факторов на затраты ресурсоснабжающих организаций в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения, доли расходов на электро-, газоснабжение в совокупном платеже за коммунальные услуги, индексация платы граждан за коммунальные услуги составит: в 2024 году — 9,8%, в 2025 году — 5,7%, в 2026 году — 4,0%, — говорится в прогнозе Минэкономики.

Также в ведомстве отметили, что дополнительная индексация цен на газ в 2024 году составит 4,2%, на передачу электроэнергии — 3,1%, на само электричество для населения — 2,9%. В Минэкономики уточнили, что в ряде случаев в отдельных населенных пунктах размер индексации может оказаться выше прописанного более чем на величину предельного отклонения.

По данным Росстата, долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) достигли почти 900 млрд рублей. Отмечается, что по итогам первого квартала 2023 года сумма долга составила 876,4 млрд рублей. За год цифра увеличилась на 72 млрд.