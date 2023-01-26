Россиян на полгода обезопасят от просроченного пива С 1 февраля в России протестируют блокировку продажи просроченных товаров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России подписало постановление о проведении эксперимента по блокировке продажи просроченных продуктов, сообщает пресс-служба кабмина в Telegram. Речь идет о молочных продуктах, питьевой и минеральной воде пиве и табакосодержащих товарах. Эксперимент продлится с 1 февраля по 1 августа 2023 года.

Уточняется, что продукция будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы «Честный знак». Как рассказали в правительстве, основная задача эксперимента заключается в создании рабочего механизма обмена сведениями о товарах между торговыми точками и системами мониторинга. В случае успешного опыта просроченные товары будут блокироваться кассовыми аппаратами в магазинах. При этом представители кабмина уточняют, что эксперимент пройдет на добровольной основе.

Ранее сообщалось, что компания «Магнит» планирует снизить объем отходов, отправляемых на свалки, в том числе за счет продажи просрочки. Компания намерена сократить объем отходов к 2025 году вдвое. Сейчас она ведет поиск потенциальных покупателей и прорабатывает механизм реализации инициативы.

Утром 18 августа сеть магазинов подтвердила, что действительно собирается продавать продукты с истекшим сроком годности. Они будут реализовываться производителям кормов и удобрений