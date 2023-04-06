Россиян начнут сажать за сбор грибов и растений из Красной книги Госдума ввела уголовную ответственность за сбор краснокнижных грибов и растений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект Единой России о введении уголовной ответственности за уничтожение ценных растений и грибов, в число которых входят и краснокнижные. В виде наказания предусматривается лишение свободы на срок от четырех до девяти лет со штрафом до трех миллионов рублей, передает ТАСС.

Уголовный кодекс РФ дополняется новой статьей 260.1 («Умышленные уничтожение или повреждение, а равно незаконные добыча, сбор и оборот особо ценных растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации»).

Согласно законопроекту, за незаконную добычу, сбор, приобретение, распространение или продажу грибов и растений из Красной книги предусмотрено наказание до четырех лет тюрьмы и штраф до одного млн рублей.

В случае такого же нарушения, но с использованием служебного положения или публичной демонстрации в Сети или СМИ срок заключения составит до шести лет со штрафом до двух млн рублей.

Максимальный срок — до девяти лет тюрьмы — светит тем, кто осуществил незаконный сбор, продажу или распространение редких видом грибов и растений с использованием СМИ или интернета и если преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Также будет назначен штраф до трех млн рублей.

Ранее профессор кафедры лесного дела и садово-паркового строительства Агротехнологической академии Крымского федерального университета Андрей Ена заявил, что в обозримом будущем на территории Крыма могут полностью исчезнуть не только редкие, но и такие массовые виды растений, как можжевельник дельтовидный, ландыш майский, пион крымский, многие орхидеи и папоротники.

По словам ученого, эти разновидности флоры могут прекратить существование, поскольку их массово уничтожает человек.