Россиян начнут наказывать за спам-звонки Правительство России поддержало законопроект о штрафах за спам-звонки

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Правительство России поддержало законопроект о введении штрафов за рекламу микрофинансовых услуг по телефону и спам-звонки, но при условии доработки некоторых замечаний, сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина. Наказание за это может составить для граждан от 10 тысяч рублей, для организаций — до 1 млн рублей.

Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний ко второму чтению, — сказано в документе.

Законопроект был внесен на рассмотрение в Государственную думу брянскими депутатами 27 июля. Парламентарии предложили изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Они подчеркнули, что сейчас в стране широко распространена практика спам-звонков как среди компаний, так и среди микрофинансовых организаций, главная цель которых — незаконно обогатиться.

Ранее адвокат Олег Матюнин рассказал, что бороться с телефонным спамом можно, пожаловавшись на недобросовестного рекламодателя в Роскомнадзор. По его словам, рекламные звонки и опросы подпадают под действие КоАП РФ, который предусматривает ответственность за нарушение закона о рекламе. Матюнин напомнил, что распространение рекламы по телефону возможно исключительно с предварительного согласия абонента.