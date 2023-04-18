Россиян могут лишить «кнопки отказа» в рекомендательных сервисах Власти могут смягчить требования законопроекта о рекомендательных сервисах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России могут лишить пользователей «кнопки отказа» в рекомендательных сервисах, сообщили РБК источники на IТ-рынке и подтвердил автор законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Инициатива сейчас находится на стадии обсуждения.

Законопроект может коснуться соцсетей, видеохостингов, онлайн-кинотеатров, поисковых систем, маркетплейсов и других сервисов. Инициатива также предполагает, что Роскомнадзор получит полномочия запрашивать у владельцев ресурсов сведения, которые связаны «с предоставлением или распространением информации с применением рекомендательных технологий».

Собеседник РБК отметил, что среди обсуждаемых тем есть предложение о публикации компаниями принципов работы алгоритмов своих рекомендательных сервисов. Кроме того, пользователям предлагают возможность пожаловаться на алгоритм, если они будут недовольны его работой.

Ранее NEWS.ru писал о том, что представляет собой русскоязычный сегмент интернета. По состоянию на апрель 2023 года в официальном рунете было зарегистрировано более 5 млн доменов второго уровня (то есть названий сайтов): 4,9 млн в зоне .ru, более 106 тысяч — в зоне .su и свыше 686 тысяч — в зоне «.рф».