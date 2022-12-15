Россиян будут бесплатно тестировать на грипп Мишустин подписал постановление о тестировании на грипп в рамках программы ОМС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о тестировании россиян на грипп и другие респираторные заболевания в рамках обязательного медицинского страхования. Бесплатно провериться на наличие инфекций можно в государственных больницах и поликлиниках. Решение было принято в связи с резким ростом заболеваемости гриппом в России.

В больницах и поликлиниках будут проводить тестирование на вирус гриппа и другие респираторные инфекции в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. <...> Решение принято в связи с ростом случаев заболевания гриппом, в том числе в сочетании с коронавирусом. Оно позволит оперативно выявлять у пациентов тип инфекции и назначать необходимое лечение, — сообщает пресс-служба правительства.

Тестирование на грипп при необходимости может проводиться одновременно с ПЦР-тестом на коронавирус.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее призвала проводить тестирование на грипп всех пациентов с проявлениями ОРВИ по аналогии с коронавирусом.

По мнению доктора медицинских наук Владислава Шафалинова, в массовом тестировании россиян на грипп нет необходимости, потому что принципы борьбы с ним уже известны, эпидемии случались и в предыдущие годы. Он напомнил, что течение болезни не изменилось, поэтому массовые проверки окажутся бесполезными.