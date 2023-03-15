Россиян будут бесплатно обучать для работы на предприятиях ОПК Мишустин подписал постановление о бесплатном обучении россиян для трудоустройства в сфере ОПК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне, ищущие работу, смогут бесплатно пройти обучение или получить дополнительное профобразование для трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщается на сайте кабмина. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Решение поможет предприятиям ОПК восполнить потребности в специалистах, а гражданам — быстрее найти работу, — говорится в сообщении.

Перечень предприятий, которые примут участие в данной программе, будет определен Минпромторгом. Граждане, которые захотят пройти обучение, должны будут обратиться в центры занятости для заключения с этими предприятиями ученических договоров.

В кабмине добавили, что затраты предприятий на обучение граждан будут возмещаться с помощью трансфертов в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Из госбюджета на эти цели будет направлено более 700 млн рублей, что позволит обучить свыше 12 тысяч человек.

Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов подготовил законопроект, в котором предложил внести изменение в действующее законодательство, позволяющее «переселять» заключенных из одних колоний в другие, чтобы они могли работать. По мнению сенатора, это позволит обеспечить полную занятость заключенных с целью погашения исковых требований и возмещения расходов на их содержание. Кроме того, они смогут сохранить профессиональные навыки для работы после освобождения.