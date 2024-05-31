Названы шесть стран, которые помогут России с яблоками Кармазин: Азербайджан импортирует в Россию яблоки после гибели урожая в мае

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Майские заморозки ударили по урожаю российских яблок, однако дефицита этого фрукта в России не будет, заявил ТАСС замруководителя Россельхознадзора Антон Кармазин. Выпавшие объемы урожая заместят поставки из Азербайджана, Турции, Армении, Белоруссии, Сербии и Приднестровья, отметил он. По его словам, в Россию ежегодно завозится порядка 12 млн тонн различной плодоовощной продукции.

Что касается яблок. <...> Конечный потребитель не увидит повышения стоимости, потому что это все будет замещено поставками <...> из Азербайджана, Турции, Армении, Белоруссии, Сербии и Приднестровья, — сказал Кармазин.

Ранее биолог и агроном Михаил Воробьев рассказал, что не все регионы России столкнулись с весенними заморозками, которые уничтожили урожай. По его словам, такие субъекты обеспечат рынок продукцией. Агроном также призвал не забывать и об импорте фруктов, например яблок, из других стран. В Чили, Бразилии и Новой Зеландии уже идет сбор урожая, который позднее поступит на прилавки страны.

В конце мая замглавы Минсельхоза Оксана Лут объявила, что ведомство планирует ввести режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за ущерба урожаю на фоне заморозков. Сроки реализации такой инициативы определены не были.