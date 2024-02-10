Россия затребовала выдачу ветерана СС из Канады Посол РФ Степанов: канадской стороне передали запрос о выдаче нациста Хунки

Фото: AP/TASS

Ярослав Хунка

Посольство России передало канадской стороне запрос Генеральной прокуратуры РФ о выдаче 98-летнего украинского националиста, военнослужащего дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунки (Гуньки), сообщил корреспонденту ТАСС посол РФ в Оттаве Олег Степанов. По его словам, документы были поданы 19 декабря 2023 года и теперь ожидается ответ от Минюста Канады.

Мы передали в МИД Канады 19 декабря 2023 года обращение Генеральной прокуратуры РФ о выдаче российской стороне Ярослава Хунки. В ноте указано, что Следственный комитет РФ возбудил против него уголовное дело по статье о действиях, направленных на полное уничтожение этнической группы. Говоря простыми словами, это геноцид, — сказал дипломат.

В конце сентября 2023 года в парламенте Канады состоялось выступление президента Украины Владимира Зеленского. В числе прочих на мероприятии присутствовал 98-летний Ярослав Хунка, которого пригласили как ветерана Второй мировой войны в честь приезда украинской делегации. В результате Зеленский, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и депутаты приветствовали ветерана нацистского движения аплодисментами.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в свою очередь потребовал проработать обращение к властям Канады и в Интерпол по вопросу выдачи бывшего военнослужащего дивизии СС «Галиция». По словам министра, Хунка подлежит публичному суду как военный преступник.