Россия будет помогать Белграду отстаивать законные национальные интересы в отношении Косово с опорой на резолюции СБ ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Будем и впредь помогать в отстаивании Белградом законных национальных интересов применительно к Косово с опорой на резолюцию Совета Безопасности 1244, которая сохраняет свое действие без каких-либо изъятий и предоставляет реальный шанс выработать сбалансированное, справедливое решение косовской проблемы, соответствующее международному праву, — написано в заявлении.