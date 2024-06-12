Россия запустит прямые рейсы в четыре теплые страны Минтранс: Россия запустит прямые рейсы в Танзанию, Кувейт, Индонезию и СА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия до конца 2024 года планирует запустить прямые авиарейсы в Танзанию, Кувейт, Индонезию и Саудовскую Аравию, сообщил на пленарной сессии туристического форума «Путешествуй!» замглавы Минтранса РФ Владимир Потешкин. Он отметил, что взаимодействие между странами по данному вопросу ведется на всех уровнях, передает «Интерфакс».

В парке российских перевозчиков эксплуатируется 1 124 воздушных судна, 19 авиакомпаний РФ выполняют полеты в 25 государств иностранных. Соответственно, 54 перевозчика из 30 стран мира выполняют полеты к нам. То есть мы на сегодняшний день можем свободно говорить о том, что у нас достаточно плотно налажены отношения с дружественными государствами, — добавил Потешкин.

Он также обратил внимание, что в этом году РФ уже открыла новые направления в Тунис, Катар, Вьетнам, Иорданию и Бахрейн.

До этого вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что Россия планирует возобновить прямое авиасообщение с Южной Кореей, Индонезией и Саудовской Аравией. Чернышенко подчеркнул, что президент России Владимир Путин распорядился расширить к 2030 году экспорт туристических услуг. По его словам, для этого власти планируют продвигать отдых в России на зарубежных рынках, упростить визовый режим и создать качественную инфраструктуру.

Ранее посол РФ в Сенегале Дмитрий Кураков сообщил, что Россия рассчитывает на запуск чартерных рейсов с Сенегалом, такая возможность есть. По его словам, пока главная проблема — высокая цена на билеты и отсутствие прямых рейсов.