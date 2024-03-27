Россия запросила новое заседание СБ ООН после срыва Францией предыдущего Полянский: РФ вновь запросила заседание СБ ООН по агрессии НАТО против Югославии

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Постпредство России вновь запросило заседание Совета Безопасности ООН по агрессии НАТО против Югославии, сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. Он отметил, что российская дипломатия «так просто не сдается» и после «яростного сопротивления оппонентов» заседание назначено на 28 марта.

После суток яростного сопротивления наших оппонентов добились того, что японское председательство его все-таки назначило на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 мск, — NEWS.ru) 28 марта, — сообщил он.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что СБ ООН из-за «дипломатической агрессии» Франции не смог провести запрошенное РФ заседание по агрессии НАТО против Югославии в день 25-летия бомбардировки. По его словам, Париж прибегает к процедурным маневрам, чтобы не допустить созыва заседания.

Российская сторона возмущена некорректностью поведения Франции, заявила после этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она выразила мнение, что суть таких действий французских представителей отражается русской поговоркой: «На воре и шапка горит». Дипломат также выразила сожаление, что действующий председатель Совбеза Япония пошла на уступки французам.