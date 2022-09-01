Россия запросила заседание СБ ООН на 6 сентября

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Россия запросила на 6 сентября заседание Совета безопасности ООН из-за ситуации на Запорожской АЭС, заявил первый зам постпреда РФ при международной организации Дмитрий Полянский. Он пояснил, такой запрос был сделан на фоне попыток Украины сорвать визит экспертов МАГАТЭ на объект, а также на фоне непрекращающихся его обстрелов бойцами ВСУ.

В свете непрекращающихся украинских обстрелов ЗАЭС и сегодняшней безрассудной провокации киевского режима, направленной на срыв визита на станцию инспекторов МАГАТЭ, Россия запросила на 6 сентября заседание СБ ООН, — написал зам постпреда в своем Telegram-аккаунте.

Он подчеркнул, что российская сторона также предложила заслушать доклад главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси по результатам визита делегации на объект.

Кроме того, Россия ожидает участия на заседании Генсека ООН Антониу Гуттереша.

1 сентября, когда делегация МАГАТЭ уже прибыла на атомный объект, ВСУ продолжили обстрел Энергодара и территории вблизи АЭС, были зафиксированы попадания по ТЭС, заявил глава Военно-гражданской администрации города Александр Волга.

Ранее стало известно, что Запорожскую АЭС, подвергающуюся частым артиллерийским обстрелам, посетили эксперты из МАГАТЭ во главе с руководителем агентства Рафаэлем Гросси. Позднее он заявил, что миссии МАГАТЭ за несколько часов работы на Запорожской АЭС удалось собрать много важной информации. По его словам, он увидел «ключевые вещи». Какие именно, глава агентства не пояснил. К вечеру 1 сентября появилась информация, что Гросси покинул АЭС.