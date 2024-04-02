Россия запросила заседание СБ ООН после обстрела консульства в Сирии Полянский: СБ ООН проведет заседание в связи с ударом по консульству Ирана

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Совет Безопасности ООН после запроса российской стороны проведет заседание по вопросу авиаудара Израиля по консульству Ирана в Сирии, написал в своем Telegram-канале первый заместитель постпреда РФ при международной организации Дмитрий Полянский. По его словам, обсуждение состоится 2 апреля.

В развитие письма иранцев мы запросили открытое заседание СБ ООН. Мальтийское председательство назначило его на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по мск) 2 апреля, — говорится в сообщении.

Ранее посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари заявил, что исламская республика решительно ответит на удар израильских истребителей F-35 по консульству в Дамаске. По обнародованной дипломатом информации, по диппредставительству выпустили шесть ракет. В момент атаки, как отметил Акбари, он был на рабочем месте.

До этого Корпус стражей Исламской революции (КСИР) подтвердил, что при ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске погибли семь военных советников. Согласно обнародованной информации, среди жертв оказались бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди и бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Кроме этого, израильская атака унесла жизни пятерых сопровождавших их офицеров, констатировали представители КСИР.