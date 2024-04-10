Россия запретила въезд сотрудникам британских IT-компаний МИД: Россия закрыла въезд для сотрудников IT-компаний Micro Focus и Cisco

Фото: Cisco Systems, Inc.//Global Look Press

Россия запретила въезд в страну для 22 граждан Великобритании, которые являются сотрудниками государственных органов, юридических и IT-компаний, следует из сообщения на сайте МИД РФ. В их числе оказались работники Micro Focus и Cisco.

Среди них сотрудники британских компаний, в частности, Micro Focus, предоставляющих украинским силовым ведомствам программное обеспечение и услуги киберзащиты, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что украинская сторона использует предоставленные технологии для сбора данных в целях нанесения ударов по российским войскам и инфраструктуре. Так, въезд запретили директору по продажам Micro Focus Стюарту Макгилу, экс-финансовому директору Кристоферу Маскеру, бывшему топ-мендежеру Руперту Грину и другим представителям.

Под рестрикции попали и сотрудники Cisco. МИД наложил ограничения на директора по консалтинговым услугам Криса Ривза и директора по государственным и корпоративным вопросам Мэтью Хулихана.

Кроме того, санкции введены в отношении представителей ассоциации TechUK, компаний Helsing, Improbable, NEC Software Solutions, Skyral Defence, Министерства предпринимательства и торговли Великобритании и юридической фирмы Fieldfisher.

Ранее в МИД России сообщили, что деятельность таких компаний, как Micro Focus, которые является «пособниками неонацистов», приводит к гибели людей и может быть направлена против других стран. Под ударом может оказаться любое несогласное с англосаксами государство, отметили дипломаты.