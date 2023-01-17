Россия запретила въезд ряду руководителей силовых ведомств Евросоюза

Россия в ответ на девятый пакет санкций Евросоюза расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию, сообщает МИД РФ. Рестрикции затронули руководителей силовых ведомств Союза, оказывающих помощь Украине.

В ответ на недружественные действия российской стороной расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства, — говорится в заявлении ведомства.

В ведомстве отметили, что речь идет о руководстве силовых структур стран ЕС, задействованных в подготовке ВСУ в рамках миссии Союза по оказанию военной помощи Украине. Кроме того, запрет на въезд получили представители менеджмента европейских государственных и коммерческих структур, производящих и поставляющих вооружения и военную технику Киеву, а также граждане государств Евросоюза, замеченных в «систематической публичной антироссийской риторике». Рестрикции распространены и на отдельных депутатов Европарламента.

Ранее Евросоюз ввел персональные санкции против 1400 россиян и 171 организации. Фигуранты персональных санкций остались без денег.