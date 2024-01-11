Россия запретила въезд ряду официальных лиц Молдавии

Фото: Vladimir Baranov/Global Look Press

Послу Молдавии в России Лилиану Дарию было предъявлено уведомление о закрытии въезда на территорию Российской Федерации для определенного числа официальных лиц республики, передает ТАСС. Такое решение было принято в ответ на враждебные действия молдавского руководства, отметили в МИД РФ.

Мы предостерегали о том, что действия молдавских властей приобретают системный характер, включая случаи дискриминации российских граждан при пересечении границы, с участием необоснованных отказов. Агрессивные антироссийские заявления продолжают звучать со стороны руководства Республики Молдова, — говорится в заявлении.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не оставит без ответа решение Кишинева о присоединении к антироссийским санкциям Евросоюза. По ее словам, молдавские власти нацелены на полное разрушение двусторонних отношений. Она добавила, что руководство Молдавии целиком встроилось в антироссийскую кампанию, которую ведет Запад. При этом она отметила, что такой курс властей республики вряд ли отвечает интересам ее жителей, которые дружественно настроены к России и заинтересованы в сохранении и развитии отношений с ней.