Россия запретила въезд почти 100 «выслуживающимся» перед США канадцам МИД РФ: Москва в качестве контрмер закрывает въезд для 99 канадских граждан

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

МИД РФ

Россия закрывает право въезд для 99 граждан Канады, причастных к антироссийскому курсу Оттавы, сказано в заявлении МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что правительство Джастина Трюдо вводит санкции против Москвы, когда необходимо «выслужиться перед Вашингтоном» и «морально поддержать пронацистские власти» в Киеве.

В ответ на «ковровые» рестрикции, под которые Оттава — даже с перебором по сравнению с американским «старшим братом» — регулярно подводит не только российских руководителей, ученых, выдающихся артистов и спортсменов, но и рядовых граждан, в наш «стоп-лист» выверенно включены деятели, разжигающие вражду и посильно помогающие преступному режиму [президента Украины Владимира] Зеленского, — сказано в публикации.

Ранее правительство Канады ввело ограничения против 10 граждан Украины, обвиняемых в связях с Россией. В частности, под санкции попал бывший премьер-министр Николай Азаров. Кроме того, Оттава ввела рестрикции в отношении его сына Алексея Азарова.

Также санкции затронули бывшего генерального прокурора Виктора Пшонку, его сына Артема Пшонку, экс-вице-премьера Раису Богатрыеву, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко и экс-председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко.