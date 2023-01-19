Россия запретила въезд мужу экс-премьера Новой Зеландии и еще 30 гражданам МИД запретил въезд в Россию мужу экс-премьера Новой Зеландии и еще 30 гражданам страны

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Москва расширила санкционный список в отношении Новой Зеландии, закрыв въезд в Россию для 31 представителя власти, СМИ и общественных деятелей, сообщается на сайте МИД России. В числе лиц, которым запрещен въезд на российскую территорию, фигурирует Кларк Гейфорд — теле- и радиоведущий, гражданский муж бывшего премьер-министра страны Джасинды Ардерн. Также отмечается, что расширение «стоп-листа» будет продолжено, поскольку в Новой Зеландии не намерены отказываться от антироссийского курса.

В ответ на очередные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Новой Зеландии, <...> въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 31 новозеландца из числа представителей власти, журналистов и общественных деятелей, вовлеченных в раскрутку антироссийской повестки дня и поддержку режима в Киеве, — сказано в сообщении.

В настоящее время санкции Новой Зеландии распространяются более чем на 1,2 тысячи российских и белорусских граждан. Наряду с этим из-за жестких экономических ограничений торговля между РФ и Новой Зеландией прекращена почти полностью.

Ранее сообщалось, что новозеландские власти ввели санкции в отношении 14 российских граждан, в числе которых руководители и акционеры компаний, производящих вооружение, а также связанные с частной военной компанией «Вагнер» лица. Кроме того, под ограничения попали семь предприятий оборонного сектора и некоторые СМИ.