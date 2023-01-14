Россия запретила въезд главам британского МИД и Генштаба

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Москва запретила въезд в Россию главам МИД и Генштаба Великобритании Джеймсу Клеверли и Патрику Сандерсу, сообщается на сайте МИД РФ. Всего, по словам представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, в российский стоп-лист включены 36 британских чиновников.

В связи с продолжением правительством Великобритании антироссийского курса в январе сего года было принято решение дополнительно включить в российский «стоп-лист» ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства. В их числе, в частности, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, <...> начальник Генерального штаба Патрик Сандерс, — говорится в сообщении.

Захарова также отметила, что Москва не считает целесообразным публиковать полный список фигурантов стоп-листа, поскольку в Лондоне и так понимают, о ком идет речь. Однако если там все же проявят интерес к этому вопросу, то Москва готова проинформировать как британские власти, так и общественность о тех, кто потворствует демонизации России, попыткам ее международной изоляции, а также разрушает двусторонние отношения.

Ранее сенатор Андрей Клишас заявил, что Россия не планирует вводить массовые ограничения на въезд иностранных граждан. По его словам, данная мера будет применяться в отношении зарубежных политиков, попадающих под действие ответных санкций. Простым иностранцам ограничение не грозит, если они не нарушают российских законов.