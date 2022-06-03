Россия запретила въезд в страну 41 гражданину Канады

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

Россия закрыла въезд в страну для 41 гражданина Канады. В числе граждан, оказавшихся в российском стоп-листе, значатся военные чиновники и главы организаций, поддерживающие ультранационалистические силы на Украине, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В ответ на очередные антироссийские персональные санкции, анонсированные официальной Оттавой 8 мая в отношении руководства Минобороны России, военачальников и представителей деловых кругов, на постоянной основе закрывается въезд в Россию для граждан Канады, среди которых — руководители организаций, поддерживающие ультранационалистические силы на Украине, а также высшие военные чиновники, — говорится в сообщении.

В публикации приводятся имена и должности граждан Канады, попавших под ограничения. Таким образом, на данный момент въезд в Россию закрыт для 658 граждан Канады.

В прошлый раз Россия ввела зеркальные санкции против ряда высших должностных лиц Канады и их ближайших родственников 21 мая. В черный список попали 26 канадцев. Рестрикции коснулись командования вооруженными силами, топ-менеджеров предприятий военно-промышленного комплекса и судостроительной отрасли.

20 мая Оттава запретила экспортировать в РФ компьютерную технику и предметы роскоши, а также включила в санкционный список 14 граждан России. В МИД Канады пояснили, что рестрикции нацелены на «приближенных к режиму президента РФ Владимира Путина». В черный список, в частности, попали бизнесмены Фархад Ахмеров, Игорь Кесаев, Андрей Рюмин, Дмитрий Мазепин, глава РЖД Олег Белозеров и другие лица.