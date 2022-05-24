Россия запретила въезд 154 сотрудникам британского парламента

Министерство иностранных дел РФ / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия запретила въезд в страну 154 членам палаты лордов парламента Великобритании, следует из документа, опубликованного на сайте Министерства иностранных дел РФ. Отмечается, что работа по расширению санкционного списка в отношении британцев будет продолжена. В документе указывается, что такие меры были приняты на основе взаимности, после того как в марте руководство Великобритании добавило в санкционный лист почти всех членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Указанные лица, которым отныне закрыт въезд в нашу страну, внесли непосредственный вклад в выработку антироссийских санкционных мер Лондона, нацеленных на создание условий для политической изоляции России и разрушение ее экономики, использовали свой авторитет для нагнетания антироссийской истерии в Великобритании, потворствовали русофобскому политическому курсу правительства британских консерваторов, — говорится в документе.

В середине марта британские власти объявили о санкциях против целого ряда российских высокопоставленных чиновников, политиков, журналистов и предпринимателей. Новые ограничения коснулись 350 лиц. В санкционный лист попали российский премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минобороны Сергей Шойгу, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, глава администрации президента РФ Антон Вайно, вице-премьер Марат Хуснуллин, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и многие другие.