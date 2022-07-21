Россия запретила въезд на территорию страны 39 гражданам Австралии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД России сообщил о введении запрета на въезд на территорию страны 39-гражданам Австралии. На сайте внешнеполитического ведомства указано, что решение было принято на фоне введения санкций со стороны австралийских властей по аналогии с «законом Магнитского». Таким образом, в стоп-лист российского министерства попал заместитель министра внутренних дел Австралии Марк Эблонг и исполнительный директор крупнейшей сервисной компании Serco Group plc Питер Виллинг.

В порядке ответа на принятое ранее решение официальной Канберры о введении санкций по австралийскому аналогу «закона Магнитского» Российская Федерация на основе взаимности дополнительно вносит в национальный стоп-лист 39 человек из числа представителей силовых структур, пограничной службы, а также компаний — подрядчиков оборонного сектора Австралии, — сказано в сообщении.

«Акт Магнитского» был принят в США в декабре 2012 года. Данный закон направлен против россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека.

В апреле власти Австралии ввели санкции против России. Под ограничительные меры Канберры попали 147 российских граждан, включая дочь главы МИД России Сергея Лаврова. C 24 февраля, дня начала военной операции на Украине, Австралия ввела несколько пакетов санкций. Они затронули как отдельные сектора экономики России, так и физические и юридические лица из РФ.