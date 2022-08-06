Россия заподозрила США в намерении разместить оружие в космосе

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США могут использовать конфликт на Украине для реализации планов по размещению оружия в космосе, заявил заместитель постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов. По его словам, Вашингтон и союзники по НАТО в настоящее время продвигают концепцию использования космоса для ведения боевых действий, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что прямой увязки с украинской ситуацией нет, однако США могут использовать ее в качестве дополнительного аргумента в пользу размещения вооружений в космосе.

Поэтому нельзя исключать, что СВО будет использована как предлог к более быстрой практической реализации этих планов, — сказал Белоусов.

Он указал на то, что США и их союзники в течение 15 лет категорически отказывались от любых юридически обязывающих соглашений по предотвращению гонки вооружений в космосе. По мнению Белоусова, это говорит само за себя: Вашингтон изначально не хотел ограничивать свои военно-космические планы какими-либо обязательствами.

В прошлом году за испытание космического оружия сами США осудили Россию. Директор NASA Билл Нельсон заявил, что испытание Россией противоспутниковой ракеты может поставить под угрозу работу Международной космической станции и является «дестабилизирующим поступком».