Россия закрыла въезд в страну для 27 граждан Австралии МИД: Россия в ответ на санкции Австралии закрыла въезд для 27 граждан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия в ответ на политически мотивированные санкции со стороны Австралии и Новой Зеландии закрыла въезд для 27 и 36 граждан этих стран соответственно, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел. Там уточнили, что в список вошли бывшие политические деятели, руководители компаний, преподаватели высших учебных заведений и другие.

Въезд <...> на бессрочной основе закрывается дополнительно для 27 австралийцев из числа бывших политических деятелей, руководителей австралийских компаний, преподавателей высших учебных заведений, журналистов и общественных деятелей, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня, — говорится в заявлении.

Ранее Евросоюз принял 14-й пакет санкций, в который вошли ограничения на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты. Помимо прочего, рестрикции были введены против 116 физических и юридических лиц из РФ.

При этом австралийский вице-премьер Ричард Марлз заявил, что Австралия не планирует изымать заблокированные на ее территории российские активы в пользу Украины. Он пояснил, что власти страны также не будут использовать замороженные российские активы для «финансирования военных действий на Украине».