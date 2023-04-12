Россия закрыла въезд для 333 канадцев, причастных к «оголтелой русофобии»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия в ответ на санкции, которые вводит Канада, закрывает въезд для 333 граждан североамериканской страны, заявили в Министерстве иностранных дел РФ. В ведомстве подчеркнули, что речь идет о представителях канадского руководства, парламентариях, спортсменах и не только. Въезд запрещен для канадцев, которые причастны к распространению «оголтелой русофобии», заметили в МИД.

Российская сторона в ответ на враждебные действия Оттавы внесла в «стоп-лист» представителей канадского руководства, парламентариев и политиков различного уровня, общественных активистов и атлетов, причастных к распространению в стране оголтелой русофобии, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД также разъяснили, для чего необходимо составление черных списков. Там уточнили, что эта мера призвана побудить попавших в перечень граждан изменить свое поведение.

11 апреля Канада расширила антироссийские санкции. Новые ограничения коснулись 14 физических лиц и 34 организаций. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что очередные санкции в том числе вводятся в отношении лиц, которые имеют отношение к ЧВК «Вагнер». Кроме того, страна ввела ограничения в отношении девяти предприятий, связанных с финансовым сектором Белоруссии.