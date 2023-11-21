Россия заинтересовалась совместной геологоразведкой с Таджикистаном Путин заявил о заинтересованности РФ и Таджикистана в совместном поиске урана

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Россия и Таджикистан заинтересованы в совместной геологической разведке и добыче урана и лития, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, которые приводит РИА Новости, российская сторона видит в этом хорошие перспективы. Помимо лития, Москва и Душанбе также займутся поиском других редкоземельных металлов, заявил Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Видим хорошие перспективы и в горнодобывающей отрасли. Российские компании заинтересованы в совместной с таджикистанскими партнерами геологоразведке и добыче урана, а также металлов редкой и редкоземельной группы, включая литий, — заявил Путин.

Глава государства также отметил, что специалисты Росатома недавно завершили проект по реабилитации промышленной площадки переработки урана в Таджикистане. По его словам, этот вопрос также обсуждался в рамках переговоров. Путин подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству с республикой по вопросам использования технологий мирного атома.

Как сообщалось ранее, Россия и Таджикистан подписали ряд документов по итогам визита Эмомали Рахмона. Они касаются сотрудничества в сфере промышленности и транспорта, а также инспекции труда и исполнения судебных решений. Кроме того, было заключено соглашение о совместной научной работе.