Россия захотела приобрести африканских животных у ЮАР Россельхознадзор заявил о планах по закупке африканских животных у ЮАР

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Россельхознадзор рассматривает возможность импорта в Россию африканских животных из охотничьих заказов ЮАР, рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства. Подчеркивается, что речь идет о бегемотах, слонах, жирафах, зебрах, антилопах и носорогах. Цели закупки животных в Россельхознадзоре не раскрыли.

Речь идет об импорте в адрес российских зоопарков экзотических животных (бегемотов, слонов, жирафов, зебр, антилоп, носорогов) из охотничьих заказников ЮАР, расположенных в провинциях Лимпопо и Гаутенг, — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что вопрос импорта животных в Россию будет обсужден с властями Южно-Африканской Республики в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что из-за снижения производства цитрусовых в Северном полушарии Россия планирует увеличить поставки из других стран, например, ЮАР. В Минсельхозе отметили, что согласно ежегодному отчету Всемирной цитрусовой организации, производство в Северном полушарии упало в среднем на 13%. Пострадали в том числе основные поставщики мандаринов в Россию: Египет, Турция, Марокко, Тунис и другие.