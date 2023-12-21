Россия вывела на орбиту военный спутник Минобороны: запущенный с Плесецка российский военный спутник вышел на орбиту

Фото: МО РФ

Ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту военный спутник, сообщило Минобороны. Управление аппаратом было передано наземным средствам Космическим войск ВКС. Уточняется, что спутник был запущен с космодрома Плесецк в интересах Министерства обороны. По данным ведомства, все системы устройства функционируют в штатном режиме.

В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме, — говорится в сообщении.

Сведения о спутнике были внесены в главный каталог космических объектов. По данным ведомства, таким образом офицеры разведки анализируют и отслеживают все передвижения устройства.

Ракета «Союз-2.1б» была запущена с космодрома Плесецк 21 декабря в 11:48 по московскому времени. В ноябре ведомство уже сообщало об успешном выводе военного спутника на орбиту. Все бортовые системы аппарата также работали в штатном режиме, сбоев зафиксировано не было.