Россия вышлет военного атташе Британии МИД России объявил военного атташе при посольстве Британии персоной нон грата

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Представитель посольства Великобритании был вызван в МИД РФ, ему выражен протест в связи с высылкой из Лондона российского атташе. Кроме того, в качестве ответной меры из Москвы высылается британский дипломат.

Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве А. Т. Когхилл объявляется persona non grata. Ему надлежит в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации, — сообщает министерство.

МВД Великобритании выслало из страны военного атташе РФ из-за подозрений в шпионаже. Об этом заявил глава ведомства Джеймс Клеверли во время выступления в парламенте. Он подчеркнул, что эти шаги Лондона являются ответом на «вредоносную деятельность России в Великобритании и Европе».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявила, что Москва даст адекватный ответ на высылку российского военного атташе из Лондона. Помимо высылки российского атташе британские власти ввели ограничения при получении дипломатических виз для россиян, а также решили снять дипломатический статус с ряда объектов недвижимости, принадлежащих России.

В апреле в МИД России заявили, что дипломатический сотрудник эстонского посольства в Москве будет выслан. В ведомстве объяснили, что решение стало ответом на враждебные действия Таллина. Соответствующая информация была передана временной поверенной в делах Эстонии в России Яне Ванамельдер. Ей также выразили протест из-за того, что 19 марта российского дипломата в Таллине безосновательно объявили персоной нон грата.