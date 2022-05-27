Россия выслала дипломатов еще одного члена ЕС МИД: Россия ответной мерой высылает пятерых хорватских дипломатов

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МИД России объявил персонами нон грата пятерых хорватских дипломатов, сообщается на сайте дипведомства. Послу Хорватии в РФ Томиславу Цару заявлена нота протеста в связи с обвинением российской стороны в военных преступлениях на Украине и сокращением численности российских представителей дипмиссии в Загребе.

В ответ на ранее предпринятые Загребом недружественные шаги по сокращению численного состава российского диппредставительства Т. Цару была вручена нота об объявлении пятерых сотрудников Посольства Хорватии в Москве «persona nоn grata», — говорится в сообщении.

Российское внешнеполитическое ведомство также обвинило Хорватию в оказании «военной помощи неонацистскому киевскому режиму».

11 апреля Хорватия объявила о высылке 18 дипломатов РФ и шести сотрудников посольства в Загребе. Российскому послу Андрею Нестеренко была вручена соответствующая нота. При этом власти страны отказались организовать вывозной рейс для объявленных персонами нон грата российских сотрудников дипмиссии и членов их семей.