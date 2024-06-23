Россия выступит против политизации экономики на встрече шерп G20 Посол Бердыев: Россия на встрече шерп G20 пресечет попытки политизации экономики

Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Марат Бердыев

Россия на встрече шерп «Группы двадцати» будет жестко пресекать попытки политизировать международное экономическое сотрудничество, предупредил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев в Telegram-канале. Дипломат отметил, что геополитическую повестку затронут при подстрекательстве США. Встреча пройдет с 3 по 5 июля в Рио-де-Жанейро.

Вместе с единомышленниками предметно выскажемся по сути наблюдаемой непростой ситуации в международных отношениях, оборачивающейся постоянными конфликтами, нестабильностью и торговыми войнами. При этом будем жестко пресекать любые попытки искусственной политизации экономического сотрудничества или навязывания «семеркой» своих ложных однобоких оценок событий на международной арене, — подчеркнул посол.

Бердыев уточнил, что помимо профильных для G20 вопросов в ходе встречи шерпам придется затронуть геополитическую проблематику «с подачи подстрекаемых США и англосаксами западных членов». Посол добавил, что Россия «полностью поддерживает» повестку дня, которую выбрала Бразилия.

Страна председательствует в «Группе двадцати» с 1 декабря 2023 года. Российская делегация участвует во встрече под председательством шерпы главы государства, замначальника экспертного управления президента Светланы Лукаш.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в начале июня еще не решил, поедет ли на саммит G20. Глава государства признался, что не хочет «выслушивать какую-то грязь» в отношении страны. Также решение Путина зависит от ситуации в РФ и на Украине.