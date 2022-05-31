Россия вышлет сотрудника посольства Черногории

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из сотрудников посольства Черногории в России объявлен персоной нон грата в России и будет выслан из страны. МИД РФ уведомил об этом посла страны Милорада Шчепановича, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Данная мера является ответом на принятое 7 апреля сего года черногорской стороной ничем не обоснованное решение объявить персонами нон грата ряд дипломатов посольства России в Подгорице, — пояснили в МИД.

Власти Черногории выслали из страны одного российского дипломата в марте текущего года. На это Москвой был дан зеркальный ответ. В начале апреля история повторилась — Подгорица выслала четверых сотрудников российской дипмиссии.

После этого глава МИД Черногории опубликовал в Twitter сообщение о необходимости разорвать дипломатические отношения с Россией. Несколько часов спустя оно было удалено. Министерство в ответ на требование посольства РФ дать объяснения принесло извинения за «грубую ошибку» и пояснило, что речь шла только о «видах рестриктивных мер».