Россия вышла из финансирования экологической программы РФ вышла из протокола к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха

Россия выходит из протокола к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 года, говорится в соответствующем документе. Отмечается, что это ответная мера, принятая Москвой после демарша с подачи Украины.

Протокол обязывал финансировать Совместную программу наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП), один из научных центров которой находился в Москве. Однако в декабре 2023 года по инициативе Украины и при поддержке всех европейских делегаций стороны соглашения приняли решение о прекращении работы российского центра и перемещении его в Любляну (Словения).

Выход России из протокола освобождает ее от обязательств по наполнению бюджета ЕМЕП, то есть от уплаты взноса. При этом Россия остается стороной конвенции.

Ранее МИД РФ сообщил, что процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) завершена. Документ прекратил свое существование для Москвы, подчеркнули в ведомстве. В МИД также отметили, что Россия прощается с договором «без сожаления», однако полученный при его создании и выполнении опыт будет использоваться в будущем.