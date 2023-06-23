Россия выразила протест Западу из-за планов поставить Киеву F-16 Захарова: Россия выразила протест западной тройке из-за планов передать Украине F-16

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Россия направила решительный протест странам Запада в связи с их намерением передать Украине истребители F-16, которые имеют возможность переносить ядерные боеприпасы, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову. По ее словам, Россия предупредила о дестабилизирующем влиянии этого шага и угрозе опасной эскалации.

Действительно, 13–14 июня в Каире состоялось заседание экспертной рабочей группы «ядерной пятерки» по доктринам и стратегическим рискам. <...> Мы воспользовались данной площадкой для выражения западной тройке решительного протеста в связи с планами передачи киевскому режиму самолетов F-16, способных выполнять роль носителей ядерного оружия, — отметила Захарова.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что самолеты F-16 в случае поставки Киеву повторят судьбу немецких танков Leopard. Глава государства выразил уверенность, что американские истребители на Украине будут гореть так же, как сейчас горят немецкие боевые машины, которые ежедневно уничтожаются российскими войсками.

Ранее американский журналист Стивен Брайен заявил, что США и Европа передадут Украине старые модификации F-16A/B. По его словам, Киев получит самолеты, которые, в отличие от более современных версий F-16, не будут оснащены радаром с активной фазированной антенной решеткой. Кроме того, потребуется сеть ремонтных предприятий, на создание которых может уйти не менее года, отметил Брайен.