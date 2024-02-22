Россия выразила протест после оскорблений Байдена в адрес Путина Посольство РФ направило ноту протеста в Госдеп после оскорблений Путина Байденом

Фото: The White House/Adam Schultz

Джо Байден

Посольство России в США направило ноту протеста в американский Госдеп из-за оскорблений президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина, сообщил посол РФ Анатолий Антонов. Его слова опубликовало российское диппредставительство в Telegram-канале. По его словам, непозволительная риторика главы Белого дома свидетельствует о бессилии и отсутствии здравого смысла в нынешней политике Вашингтона по отношению к Москве, добавил дипломат.

Мы направили жесткую ноту протеста о возмутительном характере и недопустимости оскорблений со стороны американского руководства в адрес российского президента, — сказано в заявлении.

Антонов считает, что нынешнюю ситуацию едва ли получится урегулировать простыми извинениями, да и американские власти США на это не пойдут. По мере приближения к президентским выборам в США «такого рода эскапады становятся рутинными», подчеркнул посол.

Байден сделал грубое высказывание в адрес российского коллеги в ходе закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ругательные выражения американского лидера в отношении коллеги унижают Вашингтон. Он добавил, что российский лидер никогда не опускался до такого уровня.

В свою очередь Владимир Путин назвал адекватной реакцией оскорбительное высказывание Джо Байдена в его адрес. Он считает, что таким образом хозяин Белого дома ответил ему на слова о «предпочтительном для России» будущем лидере США. По словам главы государства, подобные нападки являются лишь подтверждением его правоты.