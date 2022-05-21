Россия ввела санкции против ряда высших чиновников Канады

Россия ввела зеркальные санкции против высших чиновников Канады и их ближайших родственников, сообщается на сайте Министерства иностранных дел России. Рестрикции коснулись командования вооруженных сил Канады, топ-менеджеров военно-промышленного комплекса и судостроительной отрасли.

Речь идет о высших чиновниках, их родных и близких, топ-менеджерах ВПК и судостроительной отрасли, командовании вооруженных сил. Вслед за обнародованием данного перечня его фигуранты будут внесены в общий список канадских «закрытников», размещенный на сайте МИД, — говорится в сообщении.

Таким образом Москва отреагировала на внесение властями Канады в «черный список» не только представителей руководства, военных и деловых кругов, но и их ближайшего окружения.