Россия запретила въезд 144 жителям Прибалтики

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Министерство иностранных дел РФ

Россия ввела санкции против представителей Латвии, Литвы и Эстонии, запретив въезд для 144 человек, в том числе министрам и депутатам, сообщается на сайте МИД РФ. В ведомстве уточнили, что рестрикции введены как реакция на активное лоббирование санкционных и иных мер против России, вмешательство во внутренние дела и разжигание русофобских настроений.

Принято решение о включении в российский «стоп-лист» наиболее враждебно настроенных к нашей стране министров, депутатов парламентов, общественных деятелей, журналистов из Латвии, Литвы и Эстонии, — указано в сообщении.

Ранее МИД РФ принял решение понизить уровень дипотношений с Эстонией. Посла Таллина вызвали в министерство и передали ноту протеста в связи с действиями балтийской республики в адрес Москвы. Эстонский дипломат должен покинуть Россию не позднее 7 февраля. В ответ на это МИД балтийской республики потребовал, чтобы российский посол также покинул страну.

Депутат сейма Литвы Раймундас Лопата до этого поддержал идею введения уголовной ответственности за возложение цветов к российскому танку в центре Вильнюса. Некоторые другие депутаты увидели в этой инициативе проявление демократии, сообщает РИА Новости.

В феврале президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что странам Запада следует решиться нарушить красные линии при поставках военной помощи Украине. По его мнению, эти ограничения находятся лишь в головах руководства европейских государств и на самом деле не существуют.