Россия ввела санкции против ирландских политиков

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Министерство иностранных дел РФ

Россия внесла в санкционные списки 52 гражданина Ирландии, в числе которых представители правительства и парламента. Таким образом Москва ответила на антироссийскую политику, проводимую Ирландией под диктовку Брюсселя, утверждают в МИД РФ.

В ответ на антироссийский курс правительства Ирландии, которое безоговорочно поддерживает вводимые Евросоюзом односторонние ограничительные меры в отношении граждан России, направленные на попытки международной изоляции нашей страны, принято решение о внесении в российский «стоп-лист» 52 ключевых представителей руководства и политических деятелей Ирландии, — говорится на сайте министерства.

В ведомстве уточнили, что действие санкций распространяется на главу правительства Ирландии Михола Мартина, главу МИД Саймона Ковени, министра юстиции Паскаля Донахью, председателя нижней палаты ирландского парламента Шона О’Форила, а также ряд депутатов и сенаторов.

В МИД добавили, что в отношении других мер Москва будет ориентироваться на позицию Дублина.

Ранее Россия ввела санкции в отношении ста граждан Канады. В их число попали внук украинского националиста Степана Бандеры и голливудский актер Джим Керри. Это стало ответом на заявление канадского премьера Джастина Трюдо о планах Оттавы в очередной раз расширить санкционный список, внеся в него 23 гражданина РФ.