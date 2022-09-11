В России восстановят демонтированные в других странах военные памятники

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В Минобороны приняли решение о восстановлении на территории России военных памятников, которые были демонтированы в сопредельных странах, рассказал замглавы ведомства Дмитрий Булгаков. По его словам, первым шагом в реализации этой инициативы стало открытие в Ивангороде памятника танку Т-34, сообщает РИА Новости.

На одном из совещаний у министра обороны было принято решение — восстанавливать памятники на территории Российской Федерации перед сопредельным государством, где их снесли, — цитирует агентство замминистра.

11 сентября Булгаков принял участие в торжественном открытии памятника Т-34 в Ивангороде, установленного 5 сентября взамен аналогичного монумента, который был демонтирован в Нарве по решению эстонских властей. Памятник установлен напротив музея Ивана Билибина, где в июле 1944 года была прорвана оборона немецких войск.

Директор музея Ирина Миронова рассказала, что горожане обрадовались появлению монумента. Она также отметила, что танк добирался к постаменту своим ходом, а ранее он неоднократно участвовал в парадах на Красной площади.