Названы страны, с которыми Россия планирует установить безвизовый режим МИД: Россия ведет переговоры о безвизовом режиме со странами Персидского залива

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Россия ведет переговоры об установлении безвизового режима со всеми странами Персидского залива, сообщил ТАСС спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов. По его словам, эта работа способствует продвижению совместного бизнеса и туризма.

В принципе у нас такая работа идет, она целенаправленная, идет планомерно. Потому что, конечно, я думаю, что в интересах наших стран и людей общение, продвижение совместного бизнеса, туризма, — сказал он.

В число стран Персидского залива входят Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт, Ирак и Иран. На какой стадии находятся переговоры, Богданов не уточнил.

Советник посольства Исламской Республики в РФ Хади Гударзи ранее заявил, что Иран предложил России отменить визы для ученых двух стран. По его словам, инициатива уже представлена Москве и будет обсуждаться с российскими дипломатами.

До этого директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев сообщил, что более 150 тысяч взаимных туристических поездок было совершено в рамках безвизового группового обмена с Ираном и Китаем. По его словам, в настоящий момент с рядом стран Ближнего Востока и Азии прорабатывается введение полностью безвизового режима.